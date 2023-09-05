Оправдание провалам: в Румынии заявили о попытках Украины столкнуть РФ и НАТО

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Алина Крылова
Алина Крылова 69 0

Inpolitics: Украина хочет развязать конфликт между НАТО и РФ, используя Румынию

Оправдание провалам: в Румынии заявили о попытках Украины столкнуть РФ и НАТО

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тема:
Спецоперация

Ошибки в контрнаступлении неизбежно привели к проблемам у ВСУ.

Украина пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Новая тактика ВСУ проявилась после череды провалов, связанных с контрнаступлением. Таким мнением поделились журналисты румынского портала Inpolitics.

По итогам встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом мировая общественность признала ошибки и проблемы в тактике Украины. Теперь в Европе всерьез заговорили об отчаянных попытках оправдать свою несостоятельность. К таким выводам румынские журналисты пришли после того, как украинский МИД распространил сообщение о том, что российские беспилотники якобы упали на территории Румынии, а власти страны несколько раз его опровергли.

«Министерство обороны опровергло сообщение о том, что российские беспилотники упали на территории страны, и сделало это, будучи хорошо информированным, потому что <…> мы со всеми средствами оповещения и мониторинга ситуации присутствуем в этом районе. И поэтому информация, которую мы предоставляем, точна и правильна со всех точек зрения», — заявил глава военного ведомства Анджел Тылвэр.

Сейчас в Румынии уверены, что Украина предпринимает очередные сомнительные попытки столкнуть лбами РФ и НАТО, чтобы отвлечь внимание от своих проблем. По мнению портала, «Украина настаивает на идее российской агрессии против Румынии, поскольку Румыния — член НАТО, а развязывание конфликта для РФ чревато масштабными проблемами с остальными участниками альянса».

Ранее 5-tv.ru писал, что стремление Украины попасть в НАТО очень раздражает США

Тема:
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