Били с расстояния: расчеты «Градов» уничтожили склад боеприпасов ВСУ

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Расчеты «Градов» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Точность попадания подтвердила воздушная разведка.

На краснолиманском направлении спецоперации российские артиллеристы уничтожили минометный взвод и склад с боеприпасами киевских формирований. Противник рассредоточил силы в лесополосе.

Били по нему из реактивных систем залпового огня «Град» на расстоянии порядка десяти километров. Точность попадания подтвердила воздушная разведка.

А это уже кадры с артемовского направления. Там при штурме украинских позиций десантники использовали боевые беспилотники.

Одно из их преимуществ — возможность преследовать движущуюся цель на скорости более 100 километров в час. Оператор ведет коптер на минимальной высоте, а при виде цели дрон превращается в снаряд и поражает ее.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2.

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