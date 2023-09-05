До последнего? Зеленский просит Европу вернуть украинцев призывного возраста

Что заставило Киев требовать возвращения своих граждан из-за рубежа?

Из-за колоссальных потерь на фронте, в том числе, в ходе так называемого контрнаступления, Владимир Зеленский призвал Европу депортировать украинцев призывного возраста обратно в страну. Как сообщает издание Asia Times, глава киевского режима планирует таким образом создать армию в 500 тысяч человек к 2025-му году.

Президент Украины, в частности, обратился с просьбой к Польше и Молдове.

«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. Тоже самое происходит и с Молдавией», — отмечают СМИ.

По информации СМИ, Зеленский прибегнул к таким мерам, в том числе, из-за провала контрнаступления, от которого ожидали гораздо большего. Кстати, по этой же причине, как считает издание, он сместил с должности главу украинской минобороны Алексея Резникова, заменив его на Рустема Умерова.

Ранее 5-tv.ru писали, что стало известно о положении ВСУ в районе Работино.