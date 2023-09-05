«Потери колоссальные»: стало известно о положении ВСУ в районе Работино

Рогов: ВСУ несут колоссальные потери в Работино
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Силы РФ продолжают наносить массированные удары по штурмовым группам противника.
Подразделения Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в районе села Работино, что в Запорожской области. Украинские военные несут колоссальные потери из-за массированных ударов со стороны российских войск. Попытки подойти к населенному пункту и прорвать оборону со стороны военных противника терпят крах.
По информации глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, сейчас стратегически важный населенный пункт представляет собой большую территорию с разрушенной инфраструктурой.
«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями. <…> Потери противника просто колоссальны», — заявил он РИА Новости.
В Минобороны успехи российских военных пока не комментируют.
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Ранее 5-tv.ru писали, что ВСУ несут большие потери на ореховском направлении.
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