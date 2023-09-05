Бросили на обочине: западные СМИ сообщили об уничтожении британского танка Challenger 2
Журнал Forbes: ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2
Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence
Британский танк, как выяснилось, в подметки не годится отечественной технике.
Российские военные впервые уничтожили британский танк Challenger 2, который Украина получила в качестве поддержки от Великобритании. Как пишет американский журнал Forbes, технику без лишнего труда обезвредили в Запорожской области.
В сети появились кадры последствий полыхающей машины. Огонь быстро уничтожил обшивку танка, буквально превратив его в груду бесполезного металла. Прицельный выстрел отбросил его на обочину дороги, сообщили журналисты зарубежного издания.
«Скорее всего, украинские военные потеряли свой первый танк Challenger 2. На видео запечатлен горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, находящийся на обочине дороги», — указано в статье.
Как отметил в комментарии 5-tv.ru политолог Юрий Светов, утверждать на 100%, что это именно Challenger 2, нельзя, хотя визуально танк очень похож на прототип британской техники. К тому же, ранее в прессе неоднократно появлялись известия о поставках танкового вооружения на Украину от европейских коллег.
«По кадрам трудно сказать, но по боковой плоскости очень похоже на Challenger 2. И очень высока уверенность, что удалось с ним справиться», — заявил политолог.
Ранее 5-tv.ru писал, как российским военным удалось найти слабое место у британского Challenger 2.
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