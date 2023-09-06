Богомаз: успешно пресечена попытка атаки украинских дронов

Ночью с 5 на 6 ноября силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресечена очередная террористическая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на Брянскую область. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Беспилотник уничтожен над Навлинском районом пострадавших в результате атаки нет, как и разрушений от обломков.