Богомаз: успешно пресечена попытка атаки украинских дронов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 8 0

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотики.

Богомаз: успешно пресечена попытка атаки украинских дронов

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ночью с 5 на 6 ноября силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресечена очередная террористическая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на Брянскую область. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 

Беспилотник уничтожен над Навлинском районом пострадавших в результате атаки нет, как и разрушений от обломков. 

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