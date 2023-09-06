Богомаз: успешно пресечена попытка атаки украинских дронов
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Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотики.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Ночью с 5 на 6 ноября силами противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресечена очередная террористическая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на Брянскую область. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Беспилотник уничтожен над Навлинском районом пострадавших в результате атаки нет, как и разрушений от обломков.
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