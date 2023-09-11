Все восхищаются: Ольга Бузова назвала свою память феноменальной
Ольга Бузова назвала свою память феноменальной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Поющая ведущая, несмотря на ироничный образ в медиа-пространстве, успешно проявила себя в учебе.
Ольга Бузова назвала свою память феноменальной. О важности образования певица и телеведущая эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru за кулисами проходившего в Кремле концерта в честь Дня знаний.
Бузова, несмотря на ироничный образ в медиа-пространстве, успешно проявила себя в учебе. Школу она окончила с серебряной медалью. После чего она прошла на бюджетное отделение географического факультета СПбГУ, сдав ненавистную ей алгебру, которая была в числе вступительных экзаменов для поступления, на «четыре». Университет артистка окончила с красным дипломом.
«Образование реально необходимо. Знаете, для чего? Чтобы тренировать память. Из-за того, что я так много в школе зубрила, учила, запоминала ненужную даже информацию, у меня феноменально работает память. Все режиссеры, сценаристы просто восхищаются. Я читаю сценарий, у меня сразу все откладывается в голове», — рассказывает телеведущая.
Несмотря на распространенное предубеждение о слабых интеллектуальных способностях Бузовой, певица рада, что обладает такой суперспособностью.
«Мне это, конечно, очень пригодилось по жизни. Потому что с памятью, слава Богу, у меня нет никаких проблем. Хоть где-то должно же быть легко», — смеется певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз.
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