Все восхищаются: Ольга Бузова назвала свою память феноменальной

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 28 0

Ольга Бузова назвала свою память феноменальной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая, несмотря на ироничный образ в медиа-пространстве, успешно проявила себя в учебе.

Ольга Бузова назвала свою память феноменальной. О важности образования певица и телеведущая эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru за кулисами проходившего в Кремле концерта в честь Дня знаний.

Бузова, несмотря на ироничный образ в медиа-пространстве, успешно проявила себя в учебе. Школу она окончила с серебряной медалью. После чего она прошла на бюджетное отделение географического факультета СПбГУ, сдав ненавистную ей алгебру, которая была в числе вступительных экзаменов для поступления, на «четыре». Университет артистка окончила с красным дипломом.

«Образование реально необходимо. Знаете, для чего? Чтобы тренировать память. Из-за того, что я так много в школе зубрила, учила, запоминала ненужную даже информацию, у меня феноменально работает память. Все режиссеры, сценаристы просто восхищаются. Я читаю сценарий, у меня сразу все откладывается в голове», — рассказывает телеведущая.

Несмотря на распространенное предубеждение о слабых интеллектуальных способностях Бузовой, певица рада, что обладает такой суперспособностью.

«Мне это, конечно, очень пригодилось по жизни. Потому что с памятью, слава Богу, у меня нет никаких проблем. Хоть где-то должно же быть легко», — смеется певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз.

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