Миллион и никаких гарантий: предприимчивые фанаты продают автографы Шатунова

Подлинность росчерка кумира можно установить только с помощью экспертизы.

В Интернете начали появляться объявления, которые предлагают приобрести автограф Юрия Шатунова, которому сегодня могло исполниться 50 лет. Об этом пишет издание «Абзац».

Авторы объявлений выставляют ценник на автограф кумира от нескольких тысяч рублей до огромных сумм, сообщает СМИ. Так, фанатам предлагается заплатить за росчерк Шатунова чуть больше миллиона рублей. Но при этом гарантии подлинности автографов продавцы зачастую предоставлять не соглашаются. А, если и идут на встречу, то почерковедческую экспертизу предлагается провести только за счет самого покупателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне дня рождения Юры Шатунова на его могиле появился памятник, повторяющий простой и светлый образ певца. Жена и дочь исполнителя заплакали, увидев скульптуру, когда пришли на церемонию открытия памятника.