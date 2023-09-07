Миллион и никаких гарантий: предприимчивые фанаты продают автографы Шатунова
Автографы Шатунова появились в Интернете в день его рождения, 6 сентября
Фото: 5-tv.ru
Подлинность росчерка кумира можно установить только с помощью экспертизы.
В Интернете начали появляться объявления, которые предлагают приобрести автограф Юрия Шатунова, которому сегодня могло исполниться 50 лет. Об этом пишет издание «Абзац».
Авторы объявлений выставляют ценник на автограф кумира от нескольких тысяч рублей до огромных сумм, сообщает СМИ. Так, фанатам предлагается заплатить за росчерк Шатунова чуть больше миллиона рублей. Но при этом гарантии подлинности автографов продавцы зачастую предоставлять не соглашаются. А, если и идут на встречу, то почерковедческую экспертизу предлагается провести только за счет самого покупателя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне дня рождения Юры Шатунова на его могиле появился памятник, повторяющий простой и светлый образ певца. Жена и дочь исполнителя заплакали, увидев скульптуру, когда пришли на церемонию открытия памятника.
- 6 сент
- «Как похож на папу»: жена и дочь Шатунова заплакали, увидев памятник певца
- 6 сент
- Шатунову — 50: на могиле артиста в день его рождения открыли двухметровый памятник
- 6 сент
- «У него не было врагов»: Лоза объяснил феномен популярности Шатунова
- 6 сент
- С микрофоном и в кроссовках: для памятника Шатунова использовались его точные мерки
- 6 сент
- Мог бы отпраздновать 50-летие: судьба и лучшие песни Юрия Шатунова
- 5 сент
- «Образ простого парня, кумира миллионов»: на могиле Шатунова появился памятник
- 4 сент
- Дискотека 90-х: в Екатеринбурге пройдет концерт памяти Юрия Шатунова
- 29 авг
- Причина известна: зачем вдова Шатунова прилетела в Россию вместе с детьми
- 28 авг
- Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат с 30 августа
- 24 авг
- Вдова Шатунова рассказала, когда и где певцу откроют памятник
Читайте также
71%
0.30 105.08
0.18
Нашли ошибку?