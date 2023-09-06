США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Стало известно, что Пентагон вновь поставит пакет военной помощи Украине. Стоимость такой «посылки» составил 175 миллионов долларов. И среди поставок будут опасные боеприпасы. К примеру, снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом рассказали в пресс-релизе на сайте Министерства обороны США.

Вашингтон поставит Киеву 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Известно, что эти снаряды содержат обедненный уран, который очень опасен и может привести к онкологическим заболеваниям. Но примечательно то, что американские танки боевики ВСУ пока что не получили.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в США усомнились, что Abrams помогут вооруженным силам Украины (ВСУ) в контрнаступлении.