В Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трех зданий

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 3 0

Также известно об одном пострадавшем.

В Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трех зданий

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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В результате террористического акта со стороны Украины в Ростове-на-Дону повреждены фасады зданий, также выбиты стекла в трех ближайших домах. Несколько легковых автомобилей также повреждены. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.

Известно об одном пострадавшем человеке, у него резаные раны ног. Он обратился за помощью к медикам, но позже отказался от госпитализации.

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