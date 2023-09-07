В Ростове-на-Дону повреждены фасады и выбиты окна трех зданий

В результате террористического акта со стороны Украины в Ростове-на-Дону повреждены фасады зданий, также выбиты стекла в трех ближайших домах. Несколько легковых автомобилей также повреждены. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.

Известно об одном пострадавшем человеке, у него резаные раны ног. Он обратился за помощью к медикам, но позже отказался от госпитализации.