На Пятом канале акция «День добрых дел» для Нестора из Новосибирска

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У мальчика — врожденный порок сердца. Требуется дорогостоящая операция, на которую нужно два с половиной миллиона рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня день добрых дел на Пятом канале. И наша помощь нужна двухлетнему Нестору. У мальчика — врожденный порок сердца. Требуется дорогостоящая операция, на которую нужно два с половиной миллиона рублей. У семьи таких денег нет. Однако помочь можем мы с вами. Достаточно навести камеру вашего смартфона наQRR-код, который вы видите на экране или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

Конечно он знает и как выглядит крокодил, и как лает собачка. В семье двухлетний Нестор любимчик — с ним постоянно рядом или родители или сестренки, вместе читают, занимаются, играют. Устраивают семейные концерты. У него, кажется врожденное чувство ритма. Только выступление обычно длится не долго. Солисту нельзя переутомляться. При любой физической нагрузке у Нестора появляется одышка, синеет лицо, холодеют руки и ноги.

Долгожданный ребенок в семье, сын после двух дочек! Но на 33-й неделе беременности врачи определили — у мальчика проблемы с сердцем. Когда малыш родился, его сразу забрали в реанимацию. Сложнейший порок. Оказалось, у этого жизнерадостного музыканта работает только правая половина сердечка.

Позади уже три операции. Но ребенок растет, у сердца прибавляется работы, оно может не выдержать в любой момент. Лишь единицам с таким диагнозом удается дождаться трансплантации. Надежду семье подарили американские хирурги. Они готовы сделать радикальную операцию. Левый желудочек увеличат, и он сможет участвовать в легочном кровотоке. Давление снизится, будут работать уже три камеры сердца из четырех.

Такое вмешательство — одно из самых дорогостоящих в мире. Необходимо более 25 миллионов рублей. Наш с вами вклад 2,5 миллиона. В семье работает только Роман, Олеся постоянно с детьми. Часть средств им уже удалось собрать. Но этого недостаточно. Сама операция назначена на январь.

Хотя порой хочется и стукнуться, и пробежаться, и закатить полноценный концерт. Вот только для этого маленькому сибиряку нужно крепкое сибирское здоровье.

Тема:
День Добрых Дел
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