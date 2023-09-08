Запад бьет тревогу: в США назвали главную угрозу поставленным Украине танкам

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 36 0

Российские «Корнеты» поразили все основные западные танки

Запад бьет тревогу: в США назвали главную угрозу поставленным Украине танкам

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация

Как армия России смогла уничтожить бронированные машины?

Произведенные в России противотанковые ракетные комплексы «Корнет» поразили уже все основные западные танки. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.

В издании уточняется, что авторы статьи пришли к соответствующему выводу после анализа видеозаписи с подбитым британским танком Challenger 2. Журналисты утверждают, что скорость попавшего снаряда в бронетехнику свидетельствует об использовании ПТРК «Корнет».

Помимо этого, авторы подчеркнули, что «Корнеты» уже смогли уничтожить, помимо Challenger 2, американский Abrams, израильский Merkava 4 и немецкий Leopard 2. Возможности российского противотанкового ракетного комплекса вызывают озабоченность и тревогу среди членов НАТО, отмечают они.

Прежде в иностранных СМИ появилась информация о том, что за почти 30 лет, что танк Challenger 2 стоит на вооружении, на поле боя его удалось уничтожить впервые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2.

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