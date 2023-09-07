Наши герои: лучшее видео СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Благодаря габаритам и весу минометы «Поднос» могут транспортироваться в разобранном виде расчетами из четырех военнослужащих. Правильно выбранный темп стрельбы позволяет вести как беспокоящий огонь и держать в напряжении несколько километров фронта одним расчетом, так и вести прицельный огонь на подавление. Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно совсем немного времени для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар.

В боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки проведения атак. Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей, после чего, комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боекомплекта.

Тема:
Спецоперация
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