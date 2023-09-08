Маск объяснил решение отказать Украине в активации Starlink у Крыма
Маск подтвердил, что не включил для ВСУ Starlink в районе Крыма
Фото: Reuters / TINGSHU WANG
Американский предприниматель, сам того не желая, оказался втянут в сомнительную историю.
Сообщения о том, что Илон Маск ограничил Украине доступ к сервису Starlink у Крыма оказались правдой лишь отчасти. Об этом сам бизнесмен заявил в запрещенной социальной сети.
Спустя сутки после появления подробностей истории, Маск лично вышел на связь с пояснениями. Миллиардер заявил: около года назад он получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Целью украинской стороны было желание «потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре».
Быстро осознав масштабы бедствия, Маск отказался от сделки, а позже неоднократно убеждался в правильности собственного выбора. По его словам, если бы он принял другое решение, то его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».
Что касается намеренного предотвращения конфликта, то информация также не соответствует действительности. Маск заявил, что не ограничивал работу спутников Starlink возле Крыма в 2022 году, поскольку они не были активированы изначально.
В конце своего обращения Маск призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.
Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск предотвратил диверсию ВСУ около побережья Крыма.
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