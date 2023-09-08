Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Нестора из Новосибирска

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Операцию, которая поможет мальчику жить, проведут в январе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали историю о двухлетнем Несторе.

У мальчика — врожденный порок сердца. Ему нельзя переутомляться — любая физическая нагрузка заканчивается одышкой. Чтобы спасти Нестора, нужна одна из самых дорогостоящих операций. Нам с вами нужно было собрать два с половиной миллиона рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — это сделать удалось. За сутки вы перечислили три миллиона 469 тысяч 294 рублей. Большое вам спасибо!

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