Лавров заявил, что у России есть информация о попытках взорвать «Турецкий поток»

У России появилась информация о том, что были совершены попытки подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в стране.

«Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода «Турецкий поток» и газопровода «Голубой поток», — сообщил дипломат.

Политик отметил, что после поступления соответствующей информации, Россия начала патрулировать места в Черном море, где проходят инженерные сооружения. Все ради того, чтобы не допустить подрывов, которые ранее произошли на «Северных потоках».

Ранее 5-tv.ru писал, что Карлсон назвал виновную в подрыве «Северного потока» страну.