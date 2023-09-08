Лавров заявил, что у России есть информация о попытках взорвать «Турецкий поток»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Теперь РФ охраняет участок в Черном море, где проходят газопроводы.

Лавров заявил, что у России есть информация о попытках взорвать «Турецкий поток»

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Северный поток

У России появилась информация о том, что были совершены попытки подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в стране.

«Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода «Турецкий поток» и газопровода «Голубой поток», — сообщил дипломат.

Политик отметил, что после поступления соответствующей информации, Россия начала патрулировать места в Черном море, где проходят инженерные сооружения. Все ради того, чтобы не допустить подрывов, которые ранее произошли на «Северных потоках».

Ранее 5-tv.ru писал, что Карлсон назвал виновную в подрыве «Северного потока» страну.

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