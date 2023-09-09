Сильные становятся слабыми: из-за каких проблем Германию ждет неминуемый крах

Конфликт на Украине спровоцировал резкий рост цен на продукты в Европе. Но это только одна из проблем. С чем еще столкнулась Германия?

Деградация в Германии, начавшаяся в конце 2022 года, продолжится. Всему виной три фактора, усугубляющих и без того незавидное положение страны, заявил старший руководитель центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуа, передает The Wall Street Journal.

По словам аналитика, удар по экономике Германии нанесла начавшаяся спецоперация на Украине. Конфликт двух стран неизбежно привел к росту цен на продукты и энергоносители. Теперь ситуация рискует усугубиться: недавно Германия столкнулась с ограничениями в торговле с мировыми партнерами и давлением со стороны Китая. Считающаяся главной в мире по количеству производимых товаров страна-экспортер обошла немцев даже по объемам производства автомобилей, хотя ФРГ ранее считалась одним из лидеров отрасли.

«Зависимость страны от экспорта как стимула экономического роста сделала ее уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары», — говорится в материале.

Помимо уже названных факторов, на ситуацию напрямую влияет продолжающийся уже третий год рост инфляции, что сказывается на покупательской способности граждан.

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