Российские бойцы разбили британскую технику в зоне СВО.

Ранее Великобритания передела Украине свои танки Challenger 2. Но бойцы ВС РФ уже уничтожили второй «подарок» англичан. Причем российские бойцы подбили бронетехнику одним ударом. Сделали они это с помощью противотанкового комплекса «Корнет». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Кто подбил второй танк Challenger 2 на Запорожском фронте? Сделали это наши славные воины из 104 полка 76-й гвардейской дивизии. Второй „Челленджер–2“ к Бандере наши отправили с одного выстрела установки „Корнет“», — написал Рогов.

Всего британцы передали 14 танков Challenger 2, теперь у боевиков ВСУ осталось 12 устройств этой модели.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ.