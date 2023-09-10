Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Белгородской областью

Бойцы российской армии предотвратили очередную диверсию ВСУ под Белгородской областью. С соответствующим известием выступил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации пресс-службы главы региона, БПЛА был замечен и перехвачен системой ПВО на подлете к региону. Внимательность и профессионализм солдат позволили быстро ликвидировать беспилотник. Обломки аппарата упали в огород частного жилого дома. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор.

«Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте», — написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте инцидента работают профильные службы.

Чуть раньше похожую успешную операцию по ликвидации беспилотника провели в Брянской области. Число уничтоженных российскими военными БПЛА с начала спецоперации на Украине перевалило за 6,5 тысяч, накануне сообщили в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник атаковал избирательный участок в Запорожской области.