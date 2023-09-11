Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
В регионе президент пробудет два дня.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что в регионе глава государства пробудет два дня. В понедельник, 11 сентября, он проведет совещание по развитию городов Владивостока, а также пообщается с главой Приморья Олегом Кожемяко.
На форуме Путин выступит во вторник, 12 сентября. Также ожидается, что президент России проведет переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).
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