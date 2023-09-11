В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

|
Алина Крылова
Алина Крылова 41 0

Песков: предпосылок для возобновления переговоров с Украиной нет

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В ближайшее время ждать изменений на политическом поле не стоит.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной. Мнением, касающимся текущего положения вещей, пресс-секретарь поделился в интервью для РБК. Рассчитывать на скорое разрешение ситуации пока не приходится, но РФ тут совершенно ни при чем.

Песков отметил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам, но Украина так и не проявила достаточного рвения к перемирияю.

«Сейчас как не было, так и нет предпосылок для переговорного процесса по Украине», — подчеркнул он.

Позже Песков отметил также, что начало специальной военной операции стало своего рода вынужденной мерой.

«Мы должны были обезопасить себя, решить проблему с гарантиями безопасности для себя и будущих поколений», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Кремле подчеркивали, что в данный момент не видят фундамента, на основе которого можно было бы выстраивать диалог с Киевом. Впрочем, отсутствие гарантий не мешает России предлагать мирные переговоры стране-оппоненту.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Власти ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в связи с участившимися атаками со стороны украинских боевиков, которые не давали местным жителям покоя последние девять лет.

Урегулировать конфликт путем дипломатии украинские власти не захотели, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. В ответ на это США, страны ЕС и НАТО фактически объявили России войну, представив ее миротворческую миссию как «вторжение».

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

До этого 5-tv.ru писал, что в США признали неминуемость победы России в специальной военной операции.

Тема:
Спецоперация
11 сент
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
11 сент
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
11 сент
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области
11 сент
«Это не фильм»: Зеленский о невозможности хэппи-энда в контрнаступлении ВСУ
11 сент
«Сильное давление»: Еврокомиссия озвучила главные риски для экономики ЕС
11 сент
«Итоги G20 говорят за себя»: в Европарламенте заявили о победе России над США
11 сент
«Второй Артемовск»: в Запорожской области рассказали о ситуации в Работино
11 сент
Германия поставит на Украину еще 40 БМП Marder
11 сент
«Открывает ящик Пандоры»: ЕС рассматривает возможность включения новых стран
11 сент
Ими восхищаются: на Западе поделились неожиданным мнением о России
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
14:19
«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
14:11
Счет на минуты: как помочь человеку при анафилактическом шоке
14:09
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
14:03
Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни
14:02
Все восхищаются: Ольга Бузова назвала свою память феноменальной

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга
Жертв может быть больше: новые детали таинственной смерти школьницы с Урала
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России