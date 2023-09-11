В ближайшее время ждать изменений на политическом поле не стоит.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной. Мнением, касающимся текущего положения вещей, пресс-секретарь поделился в интервью для РБК. Рассчитывать на скорое разрешение ситуации пока не приходится, но РФ тут совершенно ни при чем.

Песков отметил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам, но Украина так и не проявила достаточного рвения к перемирияю.

«Сейчас как не было, так и нет предпосылок для переговорного процесса по Украине», — подчеркнул он.

Позже Песков отметил также, что начало специальной военной операции стало своего рода вынужденной мерой.

«Мы должны были обезопасить себя, решить проблему с гарантиями безопасности для себя и будущих поколений», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Кремле подчеркивали, что в данный момент не видят фундамента, на основе которого можно было бы выстраивать диалог с Киевом. Впрочем, отсутствие гарантий не мешает России предлагать мирные переговоры стране-оппоненту.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Власти ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в связи с участившимися атаками со стороны украинских боевиков, которые не давали местным жителям покоя последние девять лет.

Урегулировать конфликт путем дипломатии украинские власти не захотели, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. В ответ на это США, страны ЕС и НАТО фактически объявили России войну, представив ее миротворческую миссию как «вторжение».

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

До этого 5-tv.ru писал, что в США признали неминуемость победы России в специальной военной операции.