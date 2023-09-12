Число жертв ливней и наводнения в Ливии достигло трех тысяч

Число жертв сильнейших наводнений в Ливии превысило три тысячи человек. Об этом сообщили местные власти.

При этом девять тысяч людей числятся пропавшими без вести. В стране объявлен трехдневный траур.

Сплошной зоной бедствия северо-восток Ливии стал из-за шторма «Даниэль». Он принес небывалые ливни с ураганами.

Больше всего пострадал город Дерна. Там разрушились две плотины, затоплены жилые дома, больницы и магазины, уровень воды — выше трех метров.

Ливийские власти запросили международную помощь. Операция по поиску пропавших продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество жертв землетрясения в Марокко выросло до 2681 человека. Стоит отметить, что эти цифры неокончательные — спасатели продолжают разбирать завалы и искать погибших или тех, кому требуется помощь.