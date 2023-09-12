Число жертв ливней и наводнения в Ливии достигло трех тысяч
В стране объявлен трехдневный траур.
Фото: www.globallookpress.com / The eastern-based government of
Число жертв сильнейших наводнений в Ливии превысило три тысячи человек. Об этом сообщили местные власти.
При этом девять тысяч людей числятся пропавшими без вести. В стране объявлен трехдневный траур.
Сплошной зоной бедствия северо-восток Ливии стал из-за шторма «Даниэль». Он принес небывалые ливни с ураганами.
Больше всего пострадал город Дерна. Там разрушились две плотины, затоплены жилые дома, больницы и магазины, уровень воды — выше трех метров.
Ливийские власти запросили международную помощь. Операция по поиску пропавших продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что количество жертв землетрясения в Марокко выросло до 2681 человека. Стоит отметить, что эти цифры неокончательные — спасатели продолжают разбирать завалы и искать погибших или тех, кому требуется помощь.
- 11 сент
- Несколько дней лета: какие регионы России ждет аномальное потепление
- 10 сент
- Новая волна: синоптики пообещали москвичам «прилив тепла»
- 8 сент
- Сильнейшие за 140 лет ливни парализовали Гонконг
- 6 сент
- Машины уносит в море: рекордные ливни обрушились на Турцию и Грецию
- 6 сент
- Ряд пригородов Стамбула ушел под воду на фоне погодного апокалипсиса
- 4 сент
- На Новосибирск обрушился град размером с яйцо: побито много автомобилей
- 3 сент
- Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня
- 2 сент
- Готовьте зонты: москвичей предупредили о надвигающейся грозе
- 1 сент
- Новые температурные рекорды: какая погода ожидает москвичей в сентябре
- 1 сент
- Жителям Москвы и Петербурга пообещали теплую погоду 1 сентября
94%
-1.41 103.53
-1.36
Нашли ошибку?