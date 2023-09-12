Число жертв ливней и наводнения в Ливии достигло трех тысяч

Эфирная новость 10 0

В стране объявлен трехдневный траур.

Число жертв ливней и наводнения в Ливии достигло трех тысяч

Фото: www.globallookpress.com / The eastern-based government of

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Число жертв сильнейших наводнений в Ливии превысило три тысячи человек. Об этом сообщили местные власти.

При этом девять тысяч людей числятся пропавшими без вести. В стране объявлен трехдневный траур.

Сплошной зоной бедствия северо-восток Ливии стал из-за шторма «Даниэль». Он принес небывалые ливни с ураганами.

Больше всего пострадал город Дерна. Там разрушились две плотины, затоплены жилые дома, больницы и магазины, уровень воды — выше трех метров.

Ливийские власти запросили международную помощь. Операция по поиску пропавших продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество жертв землетрясения в Марокко выросло до 2681 человека. Стоит отметить, что эти цифры неокончательные — спасатели продолжают разбирать завалы и искать погибших или тех, кому требуется помощь.

Тема:
Погода
11 сент
Несколько дней лета: какие регионы России ждет аномальное потепление
10 сент
Новая волна: синоптики пообещали москвичам «прилив тепла»
8 сент
Сильнейшие за 140 лет ливни парализовали Гонконг
6 сент
Машины уносит в море: рекордные ливни обрушились на Турцию и Грецию
6 сент
Ряд пригородов Стамбула ушел под воду на фоне погодного апокалипсиса
4 сент
На Новосибирск обрушился град размером с яйцо: побито много автомобилей
3 сент
Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня
2 сент
Готовьте зонты: москвичей предупредили о надвигающейся грозе
1 сент
Новые температурные рекорды: какая погода ожидает москвичей в сентябре
1 сент
Жителям Москвы и Петербурга пообещали теплую погоду 1 сентября
+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Хорошая примета: звезда фильма «Доживем до понедельника» Юрий Чернов стал прадедом
11:40
Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
11:35
«Я же в КГБ работал»: Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина
11:29
Путин: отсутствие успеха «Луны-25» не означает закрытие программы
11:28
Путин о машинах для чинов: «Кому что положено — пусть ездят на отечественных авто»
11:24
Туристка сорвалась со скалы в Карачаево-Черкесии

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России