В Агентстве по делам национальностей РФ рассказали о курсе адаптации иностранцев

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Вместо социокультурных центров в России откроют курсы на базе МФЦ.

В Агентстве по делам национальностей РФ рассказали о курсе адаптации иностранцев

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Тема:
ВЭФ-2023

В России начнут действовать курсы, призванные иностранцам помочь в адапатации в России. Об этом на полях Восточного экономического форума в студии «Известий» заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

По словам Баринова, только за последние годы миграционная политика стала одной из самых острых тем в стране. Мало того, что проблемы в этой сфере вызывают особенный, «живой» отклик, так еще и возникновение новых вопросов побуждает обращать внимание на эту тему снова и снова.

«Мы — одна из самых многонациональных стран мира, практически любой регион обладает опытом межкультурного общения. Но вот это девиантное поведение людей, не желающих принимать наши традиции, нашу культуру, наши правовые нормы, не может не вызывать раздражения. Это вызывает конфликты», — прояснил он.

В текущем году в правительстве приняли решение открыть курсы на базе МФЦ. Они, по соображениям агентства, будут эффективнее ранее зарекомендовавших себя социокультурных центров.

Адаптационный курс для иностранцев, уточнил Баринов, уже внедрен с июля в Московской области, Калининграде, Перми и Краснодарском крае и Республике Саха.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ смягчили ограничения выплаты дивидендов иностранцам-инвесторам

Тема:
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