Экс-глава МИД Австрии назвала большой ошибкой желание Запада победить Россию

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Алина Крылова
Алина Крылова 10 0

Экс-министр Австрии Кнайсль: Запад допускает ошибку в погоне победить Россию

Экс-глава МИД Австрии назвала большой ошибкой желание Запада победить Россию

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Слепая борьба за политическое лидерство приводит США к серьезным проблемам.

Стремление Запада победить Россию на поле боя любой ценой — ничто иное, как большая ошибка. С таким заявлением в рамках Восточного экономического форума в студии «Известий» выступила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По словам дипломата, курс, которого сейчас придерживается Америка, был задан еще Маргарет Тэтчер. И если на тот момент он был действительно актуален и приносил результат, то сегодня стратегия устарела и выглядит, по меньшей мере, странно.

«Я уверена, что Запад совершает фундаментальную ошибку своей доктриной „Россию надо победить в военном плане“. Маргарет Тэтчер была бескомпромиссной женщиной, и она задала такой курс», — уточнила Кнайсль.

Кнайсль подметила, что Запад, допуская ошибку за ошибкой, продолжает игнорировать альтернативные варианты общения с Россией и не имеет резервного плана на тот момент, когда Россия одержит победу в конфликте.

«Что они будут делать, когда Россия не потерпит поражения? Что это значит? Какие последствия будут? Это предстоит понять», — задалась вопросом экс-глава австрийского МИДа.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек России победу в украинском конфликте.

Тема:
Спецоперация
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