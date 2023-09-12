Самые яркие высказывания второго дня ВЭФ — 2023
В программе было много важных событий, но ключевым стало пленарное заседание с участием Владимира Путина.
Второй день масштабного экономического форума во Владивостоке подошел к концу. В программе было много важных событий, но ключевым стало пленарное заседание с участием Владимира Путина.
Выступление российского президента, как всегда, было объемным и о самом актуальном. Также он ответил на вопросы о санкциях, импортозамещении, конфликте на Украине и не только. Самые яркие заявления этого дня собрал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский.
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