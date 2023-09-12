В Минвостокразвития заявили о безграничном потенциале отношений РФ и Китая

Уже существующие отношения между Россией и Китаем имеют безграничный потенциал развития. С таким мнением в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) «Россия — Китай» выступил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам представителя ведомства, только за последнее время ряд стран лишился стратегически важных партнеров. На фоне мирового раскола торговые связи с Китаем для России на вес золота, подчеркнул он.

«В первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился еще на треть. Существенный вклад в такую динамику вносят и проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке», — подметил Чекунков.

Чиновник заверил, что Москва готова обеспечить инвесторов из Китая необходимыми ресурсами, которые позволят стране-партнеру достичь успеха.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский.

Примечательно, что пока торговые отношения РФ с Китаем укрепляются, КНР ограничила экспорт оборудования и комплектующих для дронов. 5-tv.ru раскрыл, зачем им подобные запреты и играют ли они государству на руку.