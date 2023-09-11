Акцент на Азию: какие страны импортируют свои товары в Россию

Давыдов: Китай и Турция являются для России главными импортерами
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
И с какими странами товарооборот вырос только в этому году?
Китай и Турция в настоящий момент являются для России главными поставщиками товаров. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) «Известиям» рассказал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
Сейчас лидерами импорта в РФ являются две страны, Китай и Турция. По словам Давыдова, турецких товаров в текущем году стало больше на 60%, при этом действует так называемый упрощенный коридор. В основном, там оформляется плодоовощная продукция.
Также Руслан Давыдов отметил, что растет импорт из стран Евразийского экономического союза и таких государств как Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Азербайджан.
«В целом мне кажется, что дружественные страны занимают у нас в торговле сейчас порядка 75%. Почему такое внимание к Дальнему Востоку? Потому что это Азия, сейчас акцент на Азию, то есть у нас с Азией 420 миллионов тонн, 275 миллиарда долларов в этом году за восемь месяцев. Раньше то, что ехало через Запад, сейчас в основном идет через Восток», — отметил Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН.
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