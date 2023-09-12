Экс-глава МИД Австрии подарила Пескову секретный сувенир из Ливана: что это было

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 63 0

Экс-глава МИД Австрии подарила Пескову секретный сувенир из Ливана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2023

Дипломат отметила — ее небольшой подарок должен навеять приятные воспоминания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков встретился бывшим министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного Экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Экс-глава австрийского МИД передала представителю Кремля небольшой сувенир.

Песков и Кнайсль пообщались после пленарной сессии с участием президент РФ Владимира Путина. Он поинтересовался у Карин, нравится ли ей организация форума. Она в ответ высоко оценила площадку и ее мероприятия, отметив, что у нее все «очень хорошо».

Одними словами они не обмолвились. Австрийский дипломат преподнесла Пескову подарок, привезенный из Ливана.

После она рассказала журналистам, что лично была знакома с отцом Пескова — российским политическим деятелем Сергеем Песковым. По ее словам, он продолжительное время работал в Ливане, и подарок должен навеять на семью приятные воспоминания.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прояснил нюансы отношений с премьером Армении Николом Пашиняном.

Тема:
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