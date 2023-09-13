СБУ задержала священника за отправку уклонистов в ЕС
Стоимость услуги начиналась от 4,5 тысячи долларов.
Фото, видео: OLEG PETRASYUK / ТАСС; 5-tv.ru
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одесского священника, который под видом церковных миссионеров отправлял в Евросоюз уклонистов. Стоимость услуги начиналась от 4,5 тысячи долларов.
А итоговая сумма зависела от финансовых возможностей клиента и срока выезда. На фоне захлебнувшегося контрнаступления власти Украины из последних сил пытаются пополнить ряды ВСУ.
Пока на улицах продолжаются облавы, президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть прежние решения военно-врачебных комиссий, которые отпускали людей по различным причинам. Он потребовал поставить на воинский учет всех женщин-медиков — от фармацевтов до акушерок.
Правда, растет и противодействие — выдавать Киеву уклонистов отказались Германия и Венгрия. А в интернете распространяются подробные инструкции, как сохранить жизнь и избежать мобилизации.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине призвали отменить понятие «ограниченно годен» для военной службы.
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