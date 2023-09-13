Контуры будущего: во Владивостоке завершается Восточный экономический форум

Эфирная новость 16 0

Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ВЭФ-2023

В последний день там проходят дискуссии по самым разным темам.

Во Владивостоке завершает свою работу Восточный экономический форум (ВЭФ). В последний день там проходят дискуссии по самым разным темам — от развития аграрного сектора в дальневосточных регионах до перспектив российской науки.

На сессии, посвященной работе с нашими восточными соседями, выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в нынешних реалиях недостаточно просто выучить язык. Для ведения бизнеса в этих странах, к примеру, нужны юристы, которые бы разбирались в восточных тонкостях.

Тема:
ВЭФ-2023
13 сент
В Минвостокразвития оценили итоги ВЭФ-2023 для Дальнего Востока
13 сент
Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает прокатиться за рулем Lada Niva
13 сент
Овации экипажу: как на ВЭФ отреагировали на ЧП с самолетом в Новосибирской области
12 сент
Товарооборот России и Монголии может вырасти до пяти миллиардов долларов
12 сент
«Способность получать удовольствие»: сохранит ли человек умение любить при развитии ИИ
12 сент
Самые яркие высказывания второго дня ВЭФ — 2023
12 сент
Путин указал Ятхоту на дружеские отношения России и Лаоса
12 сент
Чубайс не стал отвечать на оценку Путина о неэффективности своей работы
12 сент
Юани вместо евро и долларов: китайская валюта набирает популярность в России
12 сент
Счет идет на триллионы рублей: как развивается малый и средний бизнес в России
+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Ким Чен Ын назвал отношения с РФ главным приоритетом для КНДР
8:56
Юго-восток Испании тонет из-за внезапного «свирепого» шторма
8:49
Путин отметил большой интерес Ким Чен Ына к российской ракетной технике
8:41
Путин встретился на Восточном со школьницей из Ростова-на-Дону
8:31
В Минвостокразвития оценили итоги ВЭФ-2023 для Дальнего Востока
8:27
На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России