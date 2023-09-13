На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

Какие проблемы обсудят политики и затронут ли тему военного сотрудничества?

На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына. Какие проблемы обсудят политики и затронут ли тему военного сотрудничества? Пока все держится в строжайшем секрете.

Ранее в Кремле отмечали, что в переговорах с Ким Чен Ыном примет участие и третий человек. Ожидается, что это будет глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Официальные переговоры Путина и Ким Чен Ына стартовали после того, как северокорейский лидер осмотрел космодром Восточный. Кстати, в книге отзывов гостей он даже оставил тайное послание.

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На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына

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