Какие проблемы обсудят политики и затронут ли тему военного сотрудничества?
Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель
На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына. Какие проблемы обсудят политики и затронут ли тему военного сотрудничества? Пока все держится в строжайшем секрете.
Ранее в Кремле отмечали, что в переговорах с Ким Чен Ыном примет участие и третий человек. Ожидается, что это будет глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Официальные переговоры Путина и Ким Чен Ына стартовали после того, как северокорейский лидер осмотрел космодром Восточный. Кстати, в книге отзывов гостей он даже оставил тайное послание.
Читайте также
93%
-1.81 101.56
-1.97
Нашли ошибку?