На Дальнем Востоке стартовали переговоры Путина и Ким Чен Ына. Какие проблемы обсудят политики и затронут ли тему военного сотрудничества? Пока все держится в строжайшем секрете.

Ранее в Кремле отмечали, что в переговорах с Ким Чен Ыном примет участие и третий человек. Ожидается, что это будет глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Официальные переговоры Путина и Ким Чен Ына стартовали после того, как северокорейский лидер осмотрел космодром Восточный. Кстати, в книге отзывов гостей он даже оставил тайное послание.