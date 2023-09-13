Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного: что там было?

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Алексей Хитров
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Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного

Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного: что там было?

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи прибыл на космодром для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения космодрома Восточный оставил отзыв в книге почетных гостей. Фото появилось в распоряжении 5-tv.ru. 

«Это — покорители космоса. Слава России будет процветать. 2023.9.13», — написал он.

5-tv.ru

На космодроме, куда Ким Чен Ын прибыл на личном бронепоезде, его встретил президент РФ Владимир Путин. Церемония встречи состоялась у центрального входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Согласно расписанию российского президента, сначала он вместе с Ким Чен Ыном осмотрит космодром, а уже после этого проведет переговоры. Точные их темы пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области.

Тема:
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