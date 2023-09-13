Шаг за шагом: подразделения армии России продвигаются на марьинском фронте

Там боевики все чаще атакуют с помощью беспилотников.

На марьинском направлении украинские боевики все чаще атакуют с помощью беспилотников и не жалеют дронов в воздухе. Мотострелки выходят на позиции, максимально маскируясь и постоянно мониторя небо.

К работе в таком режиме подразделение уже приспособилось. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин продолжит.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, как бойцы ВДВ уничтожили британский танк Challenger.