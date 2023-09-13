Не отвечают за слова: Киев атаковал Крым британскими дальнобойными ракетами

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 9 0

Sky News: Украина применила британские ракеты для ударов по Севастополю

Не отвечают за слова: Киев атаковал Крым британскими дальнобойными ракетами

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Украинское Минобороны «забыло» про общения не применять иностранное оружие на территории России?

Украинские боевики применили британские дальнобойные ракеты при атаке на судоремонтный завод в Севастополе. Как удалось выяснить изданию Sky News, в атаке, которую Киев предпринял в ночь на 13 сентября, использовались дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

По информации издания, ракеты, которые Великобритания передала ВСУ в этом году, имеют дальность около 240 километров. При этом ранее киевский режим публично обещал не применять дальнобойные орудия иностранного производства при атаках на территорию России. В частности, с таким заявлением выступал уже бывший глава украинского минобороны Алексей Резников. Министерство обороны Великобритании, получившее такое обещание, пока не дает каких-либо комментариев по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод. 

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