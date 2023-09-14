Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над территорией Брянской области

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории России была пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны.

Попытка атаки двумя беспилотниками самолетного типа была осуществлена киевским режимом 14 сентября около 00:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил губернатор Брянской области Богомаз, дроны были сбиты над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что расчеты систем ПВО сбили БПЛА в районе села Тулянка Белгородской области. Также два беспилотника ВСУ были сбиты над Унечским районом.