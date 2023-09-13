Богомаз: два беспилотника ВСУ сбиты над Унечским районом силами ПВО
Противнику не удалось осуществить очередную диверсию.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Попытка украинских националистов совершить нападение на российские территории провалилась. О неудачной попытки ВСУ атаковать регион сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата», — написал он.
Представитель региональных властей поблагодарил российских военных, а также сообщил последние данные о ситуации в регионе.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил Богомаз.
Информацию о ликвидации беспилотников ВСУ подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Брянской области в районе 22:00.
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