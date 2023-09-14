Минобороны: отражена попытка ВСУ атаковать корабль Черноморского флота

В Минобороны сообщили об отражении попытки киевского режима атаковать корабль Черноморского флота. Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали пять морских безэкипажных катеров.

«14 сентября около 05:00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота „Сергей Котов“ в акватории Черного моря», — сообщили Минобороны РФ.

В ходе отражения атаки все вражеские лодки были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля. Разрушений в результате инцидента нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Крыма уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все дроны были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 сентября в Севастополе сработала система ПВО на атаку ВСУ.