Минобороны: отражена попытка ВСУ атаковать корабль Черноморского флота
Все вражеские лодки были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В Минобороны сообщили об отражении попытки киевского режима атаковать корабль Черноморского флота. Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали пять морских безэкипажных катеров.
«14 сентября около 05:00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота „Сергей Котов“ в акватории Черного моря», — сообщили Минобороны РФ.
В ходе отражения атаки все вражеские лодки были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля. Разрушений в результате инцидента нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией Крыма уничтожили 11 беспилотников ВСУ. Все дроны были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 сентября в Севастополе сработала система ПВО на атаку ВСУ.
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