Тяжело в учении: как готовят бойцов армии России на полигонах у передовой

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Под руководством опытных инструкторов они отрабатывают действия в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Тем временем на полигонах у передовой не смолкает стрельба — там тренируются бойцы штурмовых подразделений. Под руководством опытных инструкторов они отрабатывают действия в условиях, максимально приближенных к боевым.

Среди главных задач — слаживание бойцов в составе групп и медицинская подготовка. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова побывала в одном из полевых учебных центров.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что за успехами нашей армии стоит серьезная подготовка, ее будущие бойцы проходят на учебных полигонах. Оттачивать военное мастерство им помогают опытные инструкторы.

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