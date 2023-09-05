Лучшие инструктора: как бойцов армии России готовят к отправке в зону СВО
Учеба ведется в условиях, максимально приближенных к реальным.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
За успехами нашей армии стоит серьезная подготовка, ее будущие бойцы проходят на учебных полигонах. Оттачивать военное мастерство им помогают опытные инструкторы.
Учеба ведется в условиях, максимально приближенных к реальным. Ребят учат не только обращаться с оружием, но и думать на шаг вперед противника — корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как проходят тренировки.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные провели успешные полигонные испытания лазерной пушки. Оружие успешно уничтожило несколько различных беспилотных летательных аппаратов.
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