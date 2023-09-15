Взорвавшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газопроводу

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Алина Крылова
Алина Крылова 8 0

Минэнерго Дагестана: взорвавшийся в Махачкале дом был подключен к газу незаконно

Взорвавшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газопроводу

Фото: Telegram / Прокуратура Республики Дагестан/ procuratura05

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Тема:
Пожар в Дагестане

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Дом в пригороде Махачкалы, в котором накануне произошел взрыв, был незаконно подключен к газопроводу. С соответствующим заявлением спустя считанные часы после инцидента вышли в пресс-службе Минэнерго Республики Дагестан.

По предварительной информации, техники, отвечающие за безопасность дома и обеспечение его ресурсами, неоднократно перекрывали подачу газа. Жильцы в обход этих мер подключались к шланговым соединениям повторно, что, в итоге, и привело к взрыву и последующему пожару. 

«В данном доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования», — гласит официальное сообщение, опубликованное в Telegram-канале. 

Следователи уже успели выяснить, что злосчастная пятиэтажка, в которой все произошло, также была возведена незаконно. В момент случившегося в доме было не очень много жителей, что позволило избежать массовых смертей. Те немногие, которые в момент ЧП все же находились в своих квартирах, спасались от огня кто как мог. 

Всего спасатели эвакуировали из огненной ловушки около 100 человек. 

Ранее 5-tv.ru показывал первые кадры с места инцидента

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