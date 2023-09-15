СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине

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Устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.

СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Следственный комитет начал проверку кадров, которые обнаружили в телефоне одного из бойцов ВСУ в захваченном блиндаже. Судя по видео, неонацисты отправили пленных российских солдат на минное поле, и подгоняли их с оружием в руках.

Также одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце видео в районе движения одного из наших солдат прогремел взрыв. Сейчас устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный украинский боевик Валерий Мищенко рассказал, как их командир распустил солдат прямо во время обстрела, при этом сказав фразу «я вам уже не сержант».

Он сообщил, что их возили по школам, а потом отправили в окопы на бронемашинах. В результате они вышли с поднятыми вверх руками, сдаваясь армии России. 

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СК проверит видео с российскими пленными на минном поле на Украине

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