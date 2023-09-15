Достаем пуховики? Москвичей предупредили о первых заморозках

Температура опустится уже в ближайшее время.

Россиянам стоит ожидать резкого понижения температуры в некоторых регионах. В Подмосковье и вовсе придут заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Совсем скоро обманчивое тепло сменится на прохладу, а ветер из легкого превратится практически в ураганный. Наиболее резкие климатические перемены москвичи и жители области прочувствуют уже вечером в субботу, 16 сентября. В тот вечер температура воздуха упадет до двух градусов ниже нуля, сообщает «Интерфакс».

«В Москве и области будет от ноля до +5 градусов, а на западе Подмосковья — местами слабые заморозки до -2 градусов в ночь. При этом заморозки возможны на северо-западе и юго-западе Московской области в районах, где «большая теплопроводность почвы, там, где торфяники», — спрогнозировал Вильфанд.

Ночь субботы так же не порадует хорошей погодой: синоптики прогнозируют небольшие осадки, температура воздуха будет держаться в районе плюс 9 — плюс 11 градусов.

Температура днем, по сравнению с пятницей, понизится до плюс 16 — плюс 18 градусов. В воскресенье будет чуть теплее — до плюс 21 градуса.

Ранее 5-tv.ru писал, какая погода ожидает москвичей в сентябре.