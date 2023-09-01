Новые температурные рекорды: какая погода ожидает москвичей в сентябре

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Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Синоптик Тишковец: погода в России в сентябре будет теплее обычного

Новые температурные рекорды: какая погода ожидает москвичей в сентябре

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky

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Тема:
Погода

Доставать пальто из шкафа пока рановато.

Наступивший сентябрь порадует жителей России небольшими температурными рекордами — пальто и сапоги стоит приберечь до лучших времен. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прогнозируется, что температурные нормы в месяце будут на два градуса выше привычных. Не стоит ждать и затяжных дождей: первый месяц осени не омрачит настроение обильными осадками.

«Сентябрь на большой части европейской территории России, и практически на всей территории России, будет теплее нормы как минимум на два градуса. На северо-востоке, на Русском Севере, на 3–3,5 градуса теплее положенной климатической нормы», — уточняет синоптик.

Больше всего повезет европейской части страны и с объемами дождей. Осень там будет достаточно сухой и комфортной для прогулок.

В средней полосе осадки будут в пределах нормы. В южной части России объем выпавших дождей превысит норму в среднем на 10%, подытожил Тишковец.

Ранее 5-tv.ru писал, какой подвох жителям России готовит погода на 1 сентября.

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