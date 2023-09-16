С врагом не церемонясь: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 387 0

Российские военные ни на шаг не уступают террористам: идет борьба за Родину.

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные продолжают спецоперацию по демилитаризации Украины и Донбасса. 5-tv.ru публикует лучшие кадры из зоны проведения СВО за последние сутки. В Минобороны подтверждают: борьба идет серьезная. Но силы кончаются только у врага.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные пресекли попытку атаки беспилотников в двух областях России.

Тема:
Спецоперация
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