МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
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Оба аппарата были самолетного типа.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Ночью с 15 на 16 сентября была успешно пресечена попытка Украины устроить теракты с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Силами средств противовоздушной обороны (ПВО) удалось успешно уничтожить оба беспилотника — один над территорией Тверской области, а второй — над Калужской областью.
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