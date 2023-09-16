МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 23 0

Оба аппарата были самолетного типа.

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ночью с 15 на 16 сентября была успешно пресечена попытка Украины устроить теракты с помощью двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силами средств противовоздушной обороны (ПВО) удалось успешно уничтожить оба беспилотника — один над территорией Тверской области, а второй — над Калужской областью.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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