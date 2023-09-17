ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове
Под обстрел также успешно попал сортировочный железнодорожный узел.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/TV Zvezda
Армия России нанесла мощный ракетный удар по отсеку с ремонтными работами бронетанкового завода в Харькове. Также под обстрел успешно попал сортировочный железнодорожный узел. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные харьковского ополчения.
«16 сентября в первой половине дня была произведена ракетная атака по военной инфраструктуре города Харьков», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по позициям ВСУ под Купянском нанесен мощный авиаудар. Взрывы были слышны между Калиновом и Голубовкой, а также недалеко от Песчаного.
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