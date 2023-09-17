SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью Добронравова

SHAMAN выложил видео с песней «Нежность» на слова Николая Добронравова.
Фото: Фомичев Михаил / ТАСС
Автор и исполнитель SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника и супруга Александры Пахмутовой Николая Добронравова.
«Родные, не стало Николая Николаевича Добронравова, автора песен, которые давно стали народными», — написал в Telegram-канале певец.
Он высоко оценил вклад поэта в культуру и выразил слова соболезнования родным Добронравова.
«Выражаю соболезнования Александре Николаевне Пахмутовой и всем, кто вырос на их бессмертных произведениях», — написал артист.
Также SHAMAN выложил видео, на котором исполняет песню «Нежность» на слова Николая Добронравова, строчки «Опустела без тебя земля» из которой как никогда актуальны в этот день.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие песни на стихи Николая Добронравова.
- 17 сент
- Собянин назвал место похорон поэта-песенника Николай Добронравова
- 17 сент
- Ушла эпоха: Басков оставил прощальное послание после смерти Добронравова
- 17 сент
- «Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова
- 16 сент
- Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
Читайте также
93%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?