SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью Добронравова

Автор и исполнитель SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника и супруга Александры Пахмутовой Николая Добронравова.

«Родные, не стало Николая Николаевича Добронравова, автора песен, которые давно стали народными», — написал в Telegram-канале певец.

Он высоко оценил вклад поэта в культуру и выразил слова соболезнования родным Добронравова.

«Выражаю соболезнования Александре Николаевне Пахмутовой и всем, кто вырос на их бессмертных произведениях», — написал артист.

Также SHAMAN выложил видео, на котором исполняет песню «Нежность» на слова Николая Добронравова, строчки «Опустела без тебя земля» из которой как никогда актуальны в этот день.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие песни на стихи Николая Добронравова.