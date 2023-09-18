Сильные взрывы прогремели в Одесской области
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Самый мощный произошел в городе Измаил, где находится крупный морской порт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
В Одесской области прогремели сильные взрывы. Самый мощный произошел в городе Измаил, в котором находится крупный морской порт страны. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.
«Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области», — публикует ряд Telegram-каналов.
В регионе в данный момент объявлена воздушная тревога.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове.
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