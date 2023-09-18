Сильные взрывы прогремели в Одесской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Самый мощный произошел в городе Измаил, где находится крупный морской порт.

Сильные взрывы прогремели в Одесской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация

В Одесской области прогремели сильные взрывы. Самый мощный произошел в городе Измаил, в котором находится крупный морской порт страны. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области», — публикует ряд Telegram-каналов.

В регионе в данный момент объявлена воздушная тревога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове.

Тема:
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