Будут проблемы: Байдена предупредили о последствиях на фоне маневра РФ

Аналитик Пейн: подорожание бензина станет головной болью для Байдена в 2024 году
Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie
Предвыборная гонка политика может омрачиться новым экономическим спадом.
Рост цен на бензин, вызванный решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, рискует обернуться грандиозной проблемой для президента США Джо Байдена. Об этом политического лидера предупредил в эфире Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.
В начале сентября вице-премьер России Александр Новак объявил, что Россия продлит свое решение о сокращении объемов добычи нефти до конца года, что повлекло за собой резкий скачок цен на ресурсы. Экономические проблемы Запада совпали с избирательной кампанией Байдена, рассчитывающего продлить срок президенства. На фоне уже существующих трудностей и сокращения запасов ситуация приобретает нешуточные масштабы, а цены рискуют побить все рекорды.
«Это провальная политика Байдена, и это ее последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией. Теперь это будет его большой головной болью», — отмечает Пейн.
По словам аналитика, создается впечатление, будто Байден ждет, когда стоимость одного галлона перевалит за четыре доллара.
Антирекорд в США был зафиксирован 14 июня 2022 года, когда средняя цена галлона составила 5,016 доллара.
Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден угодил в расовый скандал, назвав афроамериканцев необразованными.
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