Будут проблемы: Байдена предупредили о последствиях на фоне маневра РФ

|
Алина Крылова
Алина Крылова 229 0

Аналитик Пейн: подорожание бензина станет головной болью для Байдена в 2024 году

Будут проблемы: Байдена предупредили о последствиях на фоне маневра РФ

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента США 2024

Предвыборная гонка политика может омрачиться новым экономическим спадом.

Рост цен на бензин, вызванный решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, рискует обернуться грандиозной проблемой для президента США Джо Байдена. Об этом политического лидера предупредил в эфире Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

В начале сентября вице-премьер России Александр Новак объявил, что Россия продлит свое решение о сокращении объемов добычи нефти до конца года, что повлекло за собой резкий скачок цен на ресурсы. Экономические проблемы Запада совпали с избирательной кампанией Байдена, рассчитывающего продлить срок президенства. На фоне уже существующих трудностей и сокращения запасов ситуация приобретает нешуточные масштабы, а цены рискуют побить все рекорды.

«Это провальная политика Байдена, и это ее последствия. Мы знаем, что сделала ОПЕК, сделала Россия. Но президент Байден позволил им легко воспользоваться ситуацией. Теперь это будет его большой головной болью», — отмечает Пейн.

По словам аналитика, создается впечатление, будто Байден ждет, когда стоимость одного галлона перевалит за четыре доллара.

Антирекорд в США был зафиксирован 14 июня 2022 года, когда средняя цена галлона составила 5,016 доллара. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден угодил в расовый скандал, назвав афроамериканцев необразованными. 

Тема:
Выборы президента США 2024
16 сент
Трамп: США управляют тираны и фашисты, от которых страну надо спасать
16 сент
Как Байден-младший стал разменной монетой в кампании по свержению президента
8 сент
Атака на Обаму: зачем Такер Карлсон заговорил о связях политика с мужчинами
3 сент
В США предрекли развал НАТО к 2025 году из-за Украины
1 сент
Белый дом готовится к возможному запуску импичмента Байдена
29 авг
Возможна отмена: Украине сообщили плохие новости о гарантиях безопасности США
29 авг
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы РФ
28 авг
Уже скоро: названа дата суда над Трампом по делу о штурме Капитолия
27 авг
Бесчеловечная политика: Кеннеди-младший уличил США в уничтожении Украины при помощи урана
27 авг
Делает деньги на всем: Трамп собрал больше $7 млн после тюремного фото
+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
Стало известно, кто сыграет Раскольникова в сериале «Преступление и наказание»
11:12
«Все может измениться»: когда в России может произойти всплеск заболеваемости COVID-19
10:58
В частные руки: почему Украина решила продать военные облигации европейцам
10:42
«Перенес операцию»: Стас Костюшкин сообщил о госпитализации сына
10:31
Будут проблемы: Байдена предупредили о последствиях на фоне маневра РФ
10:19
«Доведенные до отчаяния»: элитные войска ВСУ потребовали отхода с передовой

Сейчас читают

Россия скорбит: светлую память Добронравова почтили звезды шоу-бизнеса
Не теряйте проценты: названы самые распространенные ошибки при накоплении денег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России