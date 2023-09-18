ВСУ обстреливают Гуево в Курской области: есть попадания в мужской монастырь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

ВСУ обстреляли монастырь в селе Гуево Курской области

ВСУ обстреливают Гуево в Курской области: есть попадания в мужской монастырь

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация

Местные жители насчитали минимум десять минометных прилетов.

Украинские нацисты ведут обстрел села Гуево, расположенного в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что несколько вражеских снарядов упали недалеко от Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В момент атаки внутри оставалось люди.

Местные жители сообщили, что в районе населенного пункта упали, по меньшей мере, десять минометных снарядов. Мирное население продолжает находится в подвалах.

Связи с большинством людей сейчас нет. Информация о пострадавших устанавливается.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Киевский режим также усилил попытки атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в субъектах РФ. Ежедневно российские силы ПВО, РЭБ и авиация ликвидируют беспилотники ВСУ на территории страны. Приграничные регионы подвергаются обстрелам.

Ранее 5-tv.ru писал, что вертолет Ми-28 уничтожил дрон ВСУ при попытке атаки аэродрома под Калугой.

Тема:
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